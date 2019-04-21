Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n121053-ya-povynen-zahyschaty-ukrayinsku-movu-yak-garant-i-ya-ce-budu-robyty-zelenskyy.html

Ракурс

На посаді президента України Володимир Зеленський обіцяє захищати українську мову.

Про це він заявив на прес-конференції після завершення другого туру президентських виборів.

За його словами, він підтримує закон про українську мову, але зараз цей законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді.

«Я думаю, там є якісь питання», — зазначив Зеленський.

«Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це буду робити», — наголосив він.

Щодо закону про мову сьогодні після завершення голосування заяву зробив також чинний президент Петро Порошенко. За його словами, якщо цей закон буде ухвалений наступного тижня Верховною Радою, то він буде «щасливий і гордий» підписати цей закон як президент України.

«І я точно підпишу», — сказав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко після завершення голосування заявив, що планує залишатися в політиці після поразки на президентських виборах. За його словами, він зі своєю командою планує захищати здобутки часів свого президентства та курс України до Євросоюзу та НАТО.