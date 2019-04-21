Національний екзит-пол: Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Колаж: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n121047-ostatochni-rezultaty-nacionalnogo-ekzyt-polu-zelenskyy-poroshenko.html

Ракурс

Фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та «Центр Разумкова» оприлюднили результати Національного екзит-полу — підсумки волевиявлення українців станом на 20.00.

Згідно з результатами екзит-полу, в другому турі виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали 73% опитаних. Чинний президент Петро Порошенко посів другу сходинку — його підтримали 25,5% опитаних.

Кандидат % голосів виборців Володимир Зеленський 73 Петро Порошенко 25,5

Національний екзит-пол — соціологічне опитування виборців на виході з виборчих дільниць по всій території України.

Нагадаємо, що після оприлюднення результатів екзит-полу о 20.00 чинний президент Петро Порошенко заявив, що подзвонить опоненту Володимиру Зеленському і привітає його з перемогою на президентських виборах. Крім того, Порошенко обіцяв не йти з політики.