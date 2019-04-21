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Ракурс
Національний екзит-пол: Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Колаж: «Ракурс»

Зеленський — 73%, Порошенко — 25,5%: остаточні результати Національного екзит-полу

21 кві 2019, 22:00
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Фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та «Центр Разумкова» оприлюднили результати Національного екзит-полу — підсумки волевиявлення українців станом на 20.00.

Згідно з результатами екзит-полу, в другому турі виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали 73% опитаних. Чинний президент Петро Порошенко посів другу сходинку — його підтримали 25,5% опитаних.

Кандидат

% голосів виборців

Володимир Зеленський 73
Петро Порошенко 25,5

Колаж: Ракурс

Національний екзит-пол — соціологічне опитування виборців на виході з виборчих дільниць по всій території України.

Нагадаємо, що після оприлюднення результатів екзит-полу о 20.00 чинний президент Петро Порошенко заявив, що подзвонить опоненту Володимиру Зеленському і привітає його з перемогою на президентських виборах. Крім того, Порошенко обіцяв не йти з політики.

Джерело: Ракурс


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