Зеленський — 73%, Порошенко — 25,5%: остаточні результати Національного екзит-полуhttps://racurs.ua/ua/n121047-ostatochni-rezultaty-nacionalnogo-ekzyt-polu-zelenskyy-poroshenko.htmlРакурс
Фонд «Демократичні ініціативи», КМІС та «Центр Разумкова» оприлюднили результати Національного екзит-полу — підсумки волевиявлення українців станом на 20.00.
Згідно з результатами екзит-полу, в другому турі виборів перемагає шоумен Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали 73% опитаних. Чинний президент Петро Порошенко посів другу сходинку — його підтримали 25,5% опитаних.
Кандидат
% голосів виборців
|Володимир Зеленський
|73
|Петро Порошенко
|25,5
Національний екзит-пол — соціологічне опитування виборців на виході з виборчих дільниць по всій території України.
Нагадаємо, що після оприлюднення результатів екзит-полу о 20.00 чинний президент Петро Порошенко заявив, що подзвонить опоненту Володимиру Зеленському і привітає його з перемогою на президентських виборах. Крім того, Порошенко обіцяв не йти з політики.