Зеленський про майбутнього главу Генштабу: У нас є серйозні хлопці, фото — Канал 24

https://racurs.ua/ua/n121054-zelenskyy-pro-glavu-genshtabu-u-nas-ie-seryozni-hlopci.html

Ракурс

Президент України Петро Порошенко зателефонував кандидату на посаду глави держави Володимиру Зеленському і запропонував йому свою допомогу.

Про це Зеленський повідомив на брифінгу у штабі 21 квітня після оприлюднення даних Національного екзит-полу.

Кандидат заявив, що «у нього немає стосунків з Порошенком», але той зателефонував і запропонував допомогу. Зеленський повідомив, що готовий звертатися до нього за порадою.

«Чому б ні? Якщо мені знадобиться допомога, я до нього обов’язково звернуся», — заявив Зеленський.

На запитання журналістів щодо ймовірного призначення Порошенка у нову владну команду, то Зеленський обіцяв подумати і звернутися до суспільства.

«Якщо суспільство захоче бачити Порошенка на тій чи іншій посаді, я подумаю. Але мені здається, що ми знайдемо нові кадрові рішення», — повідомив Зеленський.

Кандидат, який, найімовірніше, виграє другий тур президентських виборів, не був готовий називати прізвища членів нової команди. Зокрема, щодо нового очільника Генштабу Зеленський відповів, що «має дуже серйозних хлопців, які мають авторитет в армії».