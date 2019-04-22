Реакція соцмереж на заяви команди Зеленського, фото — Politeka

https://racurs.ua/ua/n121116-poroshenko-v-uryadi-stari-taryfy-ta-bez-posadky-korupcioneriv-reakciya-socmerej-na-zayavy.html

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Представники команди Володимира Зеленського 22 квітня активно наповнювати ефір суперечливими заявами.

Сам Зеленський відразу після оголошення результатів Національного екзит-полу не виключив того, що може призначити Петра Порошенка на ту чи іншу посаду в уряді, якщо «того забажає суспільство».

«Я готовий звернутися до Порошенка, коли мені знадобиться допомога», — додав Зеленський.

Ці слова, а також сьогоднішні заяви представників його команди викликали неабиякий резонанс в соцмережах. Люди вимагають у кандидата, що переміг, негайно починати виконувати обіцянки.

Тим часом політконсультант Зеленського Дмитро Разумков заявив, що зниження тарифів, яке вимагають громадяни у нового глави держави, «не зовсім належить до прерогативи президента». А екс-міністр фінансів Олександр Данилюк відзначив, що у Зеленського не буде кнопки «посадити чиновників», як про це йшлося на агітаційних матеріалах кандидата.

Ось як відгукнулися на перші заяви команди майбутнього президента України користувачі.