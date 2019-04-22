Порошенко відреагував на підтримку після поразки від Зеленського, фото — Твіттер П.Порошенка

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Чинний президент України Петро Порошенко подякував своїм прихильникам за слова підтримки, які ті адресують йому після другого туру виборів, який відбувся 21 квітня.

Порошенко із дружиною Мариною спочатку вітали людей із балкону будівлі Адміністрації президента, а згодом вийшли до учасників акції «Дякуємо, Петре». Вона сьогодні відбувалася поблизу АП. Глава держави подякував присутнім і запевнив, що не здається і залишатиметься у політиці, аби обороняти усі досягнення країни.

Зокрема, Порошенко відзначив, що йому було приємно читати коментарі у соцмережах.

«Дякую за цей флеш-моб, який вчора так мені був потрібен. Стільки позитиву, які я вчора прочитав про себе у Фейсбук, я не читав давно. Це було те, чого я потребував», — відзначив Порошенко.

Він також пообіцяв людям «більше не помилятися, зупинити російську агресію, звільнити українську землю, збільшити добробут українців і подолати бідність».

Нагадаємо, що увечері 22 квітня українці влаштували зворушливу акцію прощання з Порошенком. На акцію прийшло приблизно 7 тис. людей. Глава держави розпорядився відкрити загородження, які обмежують доступ до входу у Адміністрацію президента на вулиці Банковій.