Порошенко сегодня проведет совещание с фракцией БПП. Фото: Twitter

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Президент Петр Порошенко проведет совещание с нардепами из фракции БПП «Солидарность».

Встреча сторонников Порошенко запланирована сегодня в офисе на улице Лаврской в Киеве после пленарного заседания парламента, передает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Согласно полученной информации, глава государства будет обсуждать с депутатами своей фракции избирательную кампанию, итоги второго тура выборов и дальнейшие планы партии.

Как известно, действующий президент проигрывает выборы комику Владимиру Зеленскому. Центральной избирательной комиссии (ЦИК) осталось посчитать менее одного процента протоколов с итогами голосования, но и без него шоумен получил в три раза больше голосов, чем Порошенко.

Сегодня, 23 апреля, стало известно о том, что коллегия судей, на днях отменившая национализацию «ПриватБанка» в пользу олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, требует импичмента Порошенко и привлечения его к уголовной ответственности якобы за давление на судебную систему.

Кроме того, сегодня подал в суд на Порошенко судья Окружного административного суда Киева. Он жалуется на то, что не получил доплаты за выслугу лет из-за неподписания президентом соответствующего указа.