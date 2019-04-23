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Ракурс
Импичмента Порошенко требуют судьи. Фото: Украина

Импичмента Порошенко требуют судьи, которые отменили национализацию «ПриватБанка»

23 апр 2019, 12:43
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Импичмента и привлечения к уголовной ответственности президента Украины Петра Порошенко требуют судьи Окружного административного суда Киева, которые рассматривали дело о национализации «Приватбанка».

С заявлениями о вмешательстве в их деятельность судьи обратились в Высший совет правосудия, Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований, сообщает пресс-служба админсуда.

По мнению судей, Порошенко, а также министр юстиции Павел Петренко и председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время комментирования дела по «Приватбанку» сделали заявления, в которых содержались угрозы судебной системе. Целью указанных заявлений, по словам судей, было препятствование выполнению правосудия и вынесение неправосудного решения.

Также судьи отмечают, что указанные заявления руководства страны были направлены на обращение в Высшую квалификационную комиссию судей. Целью этих заявлений было оказание влияния на председателя и членов ВККС для совершения ими определенных действий и принятия незаконных решений.

В своем заявлении судьи просят защитить их от таких действий топ-чиновников и поставить перед парламентом вопрос об импичменте нынешнего президента.

Источник: Ракурс


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