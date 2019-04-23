Імпічменту Порошенка вимагають судді, які скасували націоналізацію «ПриватБанку»

Імпічменту Порошенка вимагають судді. Фото: Україна

https://racurs.ua/ua/n121141-impichmentu-poroshenka-vymagaut-suddi-yaki-skasuvaly-nacionalizaciu-pryvatbanku.html

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Імпічменту та притягнення до кримінальної відповідальності президента України Петра Порошенка вимагають судді Окружного адміністративного суду Києва, які розглядали справу щодо націоналізації «Приватбанку».

Із заявами про втручання у їхню діяльність судді звернулись до Вищої ради правосуддя, Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, повідомляє прес-служба адмінсуду.

На думку суддів, Порошенко, а також міністр юстиції Павло Петренко та голова Національного банку України Яків Смолій під час коментування справи стосовно «Приватбанку» зробили заяви, у яких містилися погрози судовій системі. Також вказані заяви, за словами суддів, мали на меті перешкодити виконанню правосуддя та винесенню неправосудного рішення.

Також судді зазначають, що вказані заяви керівництва країни були спрямовані на звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Метою цих заяв було вчинення впливу на голову та членів ВККС задля вчинення ними певних дій та прийняття незаконних рішень.

У своїй заяві судді просять захистити їх від таких дій топ-чиновників та поставити перед парламентом питання про імпічмент нинішнього президента.