Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n121140-bilorus-pryzupynyla-eksport-benzynu-ta-dyzpalyva-do-ukrayiny.html

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Експорт бензину та дизпалива до України з Білорусі призупинено. Також світлі нафтопродукти тимчасово не надходять до Польщі та країн Балтії.

Призупинення постачання нафтових продуктів з Білорусі пов’язане із неякісною нафтою з Росії. Про це 23 квітня заявив заступник генерального директора з комерційних питань Білоруської нафтової компанії Сергій Гриб на семінарі-конференції «Експорт в ЄС продукції концерну «Белнефтехим», повідомляє «Белта».

«Припинено постачання світлих нафтопродуктів, бензинів і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу», — зазначив Гриб.

За його словами, контрактні зобов’язання припинені до моменту вирішення питання з нафтою, яка надходить з території Російської Федерації. Зниження обсягу експорту відбувається для того, щоб забезпечити внутрішній ринок Білорусі в повному обсязі.

Білоруська сторона запевняє, що працює над тим, щоб не були запроваджені санкції через порушення контракту через обмеження експорту світлих нафтопродуктів. Наразі нафтовики рахують збитки, що склалися внаслідок цієї ситуації. Як відомо, Україна, Польща та країни Балтії є найбільшими покупцями нафти з Білорусі.

Нагадаємо, 18 квітня Росія заборонила експорт нафти та нафтопродуктів в Україну. Крім цього, у Москві ухвалили рішення про обмеження ввезення деяких українських товарів до РФ.