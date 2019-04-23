Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину. Фото: ТАСС

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Экспорт бензина и дизтоплива в Украину из Беларуси приостановлен. Также светлые нефтепродукты временно не поступают в Польшу и страны Балтии.

Приостановление поставок нефтяных продуктов из Беларуси связано с некачественной нефтью из России. Об этом 23 апреля заявил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции «Экспорт в ЕС продукции концерна «Белнефтехим», сообщает «Белта».

«Прекращена поставка светлых нефтепродуктов, бензинов и дизтоплива в Украину, Балтию и Польшу», — отметил Гриб.

По его словам, контрактные обязательства прекращены до момента решения вопроса с нефтью, поступающей с территории Российской Федерации. Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить внутренний рынок Беларуси в полном объеме.

Белорусская сторона уверяет, что работает над тем, чтобы не были введены санкции за нарушение контракта из-за ограничения экспорта светлых нефтепродуктов. Сейчас нефтяники считают убытки, сложившиеся в результате этой ситуации. Как известно, Украина, Польша и страны Балтии являются крупнейшими покупателями нефти из Беларуси.

Напомним, 18 апреля Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину. Кроме этого, в Москве приняли решение об ограничении ввоза некоторых украинских товаров в РФ.