Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Первый разведывательный корабль украинского производства спустили на воду

Спуск на воду первого разведывательного корабля ВМС украинского производства (ВИДЕО)

23 апр 2019, 12:18
999

Сегодня на территории киевского завода «Кузница на Рыбацком» состоялся торжественный спуск на воду разведывательного корабля отечественного производства для Военно-морских сил Украины.

По словам главы оборонного ведомства Степана Полторака, в последние годы значительно возросли боевые возможности ВМС Украины.

«В прошлом году сформировалось командование ВМС, морской пехоты, которые сегодня успешно выполняют поставленные задачи», — подчеркнул Полторак.

Глава Минобороны добавил, что финансовый ресурс позволяет ведомству в 2019 году завершить выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, на который будут установлены противокорабельные комплексы «Нептун».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...