Первый разведывательный корабль украинского производства спустили на воду

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Сегодня на территории киевского завода «Кузница на Рыбацком» состоялся торжественный спуск на воду разведывательного корабля отечественного производства для Военно-морских сил Украины.

По словам главы оборонного ведомства Степана Полторака, в последние годы значительно возросли боевые возможности ВМС Украины.

«В прошлом году сформировалось командование ВМС, морской пехоты, которые сегодня успешно выполняют поставленные задачи», — подчеркнул Полторак.

Глава Минобороны добавил, что финансовый ресурс позволяет ведомству в 2019 году завершить выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, на который будут установлены противокорабельные комплексы «Нептун».