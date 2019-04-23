Курильские острова: Япония изменила публичную позицию относительно оккупированных РФ территорий

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Министерство иностранных дел Японии обнародовало ежегодный дипломатический доклад, в котором исчезла фраза о принадлежности Токио четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны.

Напомним, незадолго до капитуляции Японии в 1945 году СССР объявил ей войну, захватив северные территории страны — Курильские острова. С тех пор Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а также группы мелких островов Хабомаи. В течение полувека Япония эти острова считала оккупированной РФ северной территорией своей страны, входящей в состав префектуры Хоккайдо.

В то же время в докладе МИД Японии за 2019 год «Синяя книга по дипломатии» исчезла фраза «четыре северных острова принадлежат Японии», что фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год, пишет «Европейская правда» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Также из документа удалена формулировка «для увеличения максимального давления на Северную Корею». В новой версии описания Северных территорий Японии избегает объяснения правовой позиции относительно оккупированных РФ территорий. Вместе с тем, появилась фраза «решить проблему и заключить мирный договор». По мнению аналитиков, такие формулировки используются для заключения мирного соглашения с Россией по территориальному спору вокруг Курильских островов, которые в Японии называют Северными.

Глава МИД Японии после публикации доклада заявил, что его страна не изменила своих юридических требований относительно четырех контролируемых Россией островов, несмотря на новые формулировки, информирует японский телеканал NHK.

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица критически оценил тактику японских дипломатов в переговорах с РФ.

«Возможно, после более чем полвека переговоров с Москвой они научились понимать россиян… Представьте себе, если бы Крым и украинский Донбасс были изъяты из годовых отчетов МИД Украины ради „продвижения вперед на переговорах с Россией“», — написал Кислица в Facebook.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин назначили спецпредставителей на переговорах по заключению мирного договора. Отметим, что одна из политических амбиций Абэ — заключить мирный договор с РФ во время своего пребывания на посту премьера. Тогда сообщалось, что стороны обсуждают количество островов, которые могут быть возвращены Японии, а также условия их передачи. Ранее Москва говорила о передаче только островов Шикотан и Хабомаи, в то время как в Токио настаивали на переговорах относительно наиболее спорных островов (они также имеют стратегическое значение) — Итуруп и Кунашир. Япония требовала передачи всех островов.

В течение последних шести лет Путин и Абэ провели несколько десятков безрезультатных встреч.

20 января японские СМИ назвали условия Японии для заключения мирного договора с Россией.