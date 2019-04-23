Курильські острови: Японія змінила публічну позицію щодо окупованих РФ територій / Фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n121138-aneksovani-rosiieu-kurylski-ostrovy-yaponiya-zminyla-publichnu-pozyciu-schodo-svoyih-terytoriy.html

Ракурс

Міністерство закордонних справ Японії оприлюднило щорічну дипломатичну доповідь, в якій зникла фраза про приналежність Токіо чотирьох островів, окупованих СРСР наприкінці Другої світової війни.

Нагадаємо, незадовго до капітуляції Японії у 1945 році СРСР оголосив їй війну, захопивши північні території країни — Курильські острови. З тих пір Токіо оскаржує приналежність островів Ітуруп, Кунашир і Шикотан, а також групи дрібних островів Хабомай. Впродовж півстоліття Японія ці острови вважала окупованою РФ північною територією своєї країни, що входить до складу префектури Хоккайдо.

Водночас у доповіді МЗС Японії за 2019 рік під назвою «Синя книга по дипломатії» зникла фраза «чотири північних острови належать Японії», що фігурувала в аналогічній доповіді за 2018 рік, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на японське агентство Kyodo.

Також з документу видалено формулювання «для збільшення максимального тиску на Північну Корею». Нова версія опису Північних територій Японії уникає пояснення правової позиції країни щодо окупованих РФ територій. Разом з тим, вжито фразу «вирішити проблему і укласти мирний договір». На думку аналітиків, такі формулювання використовуються задля укладення мирної угоди з Росією щодо територіальної суперечки навколо Курильських островів, які в Японії називають Північними.

Глава МЗС Японії після публікації доповіді заявив, що його країна не змінила своїх юридичних вимог щодо чотирьох контрольованих Росією островів, незважаючи на нові формулювання, інформує японський телеканал NHK.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця критично поставився до тактики японських дипломатів у переговорах з РФ.

«Можливо, після більш ніж півстоліття переговорів з Москвою вони навчилися розуміти росіян… Уявіть собі, якби Крим і український Донбас були вилучені з річних звітів МЗС України заради „просування вперед на переговорах з Росією“», — написав Кислиця у Facebook.

Нагадаємо, торік у грудні прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент РФ Володимир Путін призначили спецпредставників на переговорах щодо укладення мирного договору. Зауважимо, що одна з політичних амбіцій Абе — укласти мирний договір з РФ під час свого перебування на посаді прем'єра. Тоді повідомлялося, що сторони обговорюють кількість островів, які можуть бути повернені Японії, а також умови їх передачі. Раніше Москва говорила про передачу лише островів Шикотан і Хабомай, в той час як у Токіо наполягали на переговорах щодо найбільш спірних островів (вони також мають стратегічне значення) — Ітуруп і Кунашир. Японія вимагала передачі всіх островів.

Впродовж останніх шести років Путін і Абе провели кілька десятків безрезультатних зустрічей.

20 січня японські ЗМІ назвали умову Японії для укладення мирного договору з Росією.