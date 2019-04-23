В Болгарии осудили убийцу журналистки. Фото: LentaChel.ru

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Убийцу журналистки Виктории Мариновой Северина Красимирова приговорили к 30-ти годам лишения свободы. Соответствующее решение суд вынес в Болгарии 22 апреля.

Такое наказание Красимиров понес за изнасилование и убийство особо жестоким способом, сообщает NOVA.

Отмечается, что 21-летний злоумышленник признался в изнасиловании и убийстве. Суд поддержал позицию прокуратуры, которая просила назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Напомним, в октябре 2018 года в болгарском городе Русе убили журналистку Маринову. Она работала на региональном телеканале TVN. Последней темой, над которой она работала, было хищение средств из фондов ЕС.

Европейский Союз призвал болгарскую власть найти и осудить убийц журналистки. Согласно расследованию правоохранителей, подозреваемым в убийстве был назван Красимиров. Он был объявлен в розыск. Через некоторое время правоохранители задержали Красимирова в Германии.