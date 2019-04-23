Парубий прокомментировал решение суда о запрете переименования УПЦ МП. Фото: Волынские Новости

https://racurs.ua/n121136-parubiy-nazval-absurdom-reshenie-suda-ob-ostanovke-pereimenovaniya-upc-moskovskogo-patriarhata.html

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На решение суда о приостановке переименования УПЦ Московского патриархата отреагировал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам спикера парламента, принятый Радой и подписанный президентом Порошенко закон, обязывающий УПЦ МП изменить название, продолжает действовать. Об этом Парубий заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Решение окружного суда сегодня, конечно, является абсурдом. Подчеркиваю, закон не отменен, он действует», — заявил он.

Как известно, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла проект закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Президент Украины Петр Порошенко 22 декабря 2018 года подписал соответствующий закон.

Если в течение четырех месяцев церковь с центром в России не подаст на регистрацию изменений в устав о переименовании, ее устав в этой части потеряет силу.

Напомним, 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской митрополии УПЦ об отмене приказа Министерства культуры, согласно которому Киевская митрополия УПЦ должна внести изменения в свое официальное название. Служители Фемиды приняли такое решение ввиду того, что непринятие таких мер может существенно усложнить или исключить возобновление нарушенных прав или интересов истца.