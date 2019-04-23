Теракты на Шри-Ланке. Фото: Zik

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О возможности терактов на Шри-Ланке власти страны предупреждали спецслужбы Индии и США. Указанные предупреждения страны присылали еще с начала апреля.

Впервые разведчики Индии и США сообщили о возможном сговоре с целью совершения нападений в католических храмах и туристических местах еще 4 апреля, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Через несколько дней министерство обороны страны сообщило полицейскому управлению о вероятности осуществления террористических актов в стране. Тогда же были названы и возможные исполнители. Еще за несколько дней было распространено заявление о возможных террористических атаках среди ряда спецучреждений страны.

Иностранные разведслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней до терактов и даже за несколько минут до первого взрыва.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошел ряд взрывов в церквях и гостиницах страны. В церквях в то время шла пасхальная служба. В результате терактов в городах Шри-Ланки погибли 310 человек, около 500 были госпитализированы в медучреждения страны. Среди погибших правоохранители идентифицировали граждан 11 стран.