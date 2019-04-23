Теракты на Шри-Ланке: число погибших увеличилось до 310 человек. Фото: Вокруг Света

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В результате терактов на Шри-Ланке погибли 310 человек. Новые данные о жертвах взрывов обнародовали сегодня.

На данный момент в учреждениях здравоохранения находятся тела 41 неопознанного человека. Около 500 пострадавших от взрывов продолжают лечение в медучреждениях страны, сообщает News 1st.

Правоохранители уже задержали 30 человек, подозреваемых в причастности к терактам в стране. Сейчас в стране не работают школы и высшие учебные учреждения.

Согласно данным министерства обороны страны, взрывы были организованы религиозной экстремистской организацией.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в стране произошла серия терактов. Мощные взрывы раздались в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целями атаки террористов были церкви и отели. В результате взрывов в городах Шри-Ланки погибли граждане 11-ти стран. По предварительным данным, среди погибших нет украинцев.