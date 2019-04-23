Теракти на Шрі-Ланці: кількість загиблих збільшилася до 310 осіб. Фото: Вокруг Света

https://racurs.ua/ua/n121125-terakty-na-shri-lanci-kilkist-zagyblyh-zbilshylasya-do-310-osib.html

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Внаслідок терактів на Шрі-Ланці загинули 310 осіб. Нові дані про жертв вибухів оприлюднили сьогодні.

На даний момент в установах охорони здоров’я перебувають тіла 41 неопізнаної особи. Близько 500 постраждалих від вибухів продовжують лікування в медустановах країни, повідомляє News 1st.

Правоохоронці вже затримали 30 осіб, яких підозрюють у причетності до терактів у країні. Зараз у країні не працюють школи та вищі навчальні заклади.

Згідно з даними міністерства оборони країни, вибухи були організовані релігійною екстремістською організацією.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, у країні сталася серія терактів. Потужні вибухи пролунали в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Цілями атаки терористів були церкви та готелі. Внаслідок вибухів у містах Шрі-Ланки загинули громадяни 11-ти країн. За попередніми даними, серед загиблих немає українців.