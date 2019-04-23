На Порошенко подали в суд. Фото: Цензор.НЕТ

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Иск против президента Петра Порошенко подали в Верховный суд. Истцом выступил судья Окружного административного суда города Киева.

Служитель Фемиды просит суд признать бездействие главы государства с требованием издать указ о назначении судьи на должность. Порошенко также могут обязать компенсировать материальные убытки. Дело будет слушаться Кассационным административным судом Верховного суда. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Истец заявил, что в течение февраля-марта 2019 года президент Порошенко, вопреки требованиям закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не издал указ о его назначении на должность судьи. Это лишило его права на труд, он не получил доплату за выслугу лет.

Как известно, Петр Порошенко проигрывает президентские выборы шоумену Владимиру Зеленскому. По информации Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11.12 23 апреля Зеленский опережает Порошенко на 48,78%.

Напомним, известный украинский блоггер Александр Дубинский подал иск с просьбой запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение года после выборов. В списке чиновников отмечается и действующий президент Петр Порошенко.

Ранее бывший народный депутат Давид Жвания также направил иск с просьбой запретить Петру Порошенко выезжать за границу в течение года после выборов или после увольнения с должности.