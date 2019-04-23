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Ракурс
Геннадий Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА / Фото: akcenty.com.ua

Третий пошел: Москаль уходит с должности главы Закарпатской ОГА (ДОКУМЕНТ)

23 апр 2019, 10:58
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Геннадий Москаль, которого президент Петр Порошенко назначил главой Закарпатской облгосадминистрации, сегодня написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ОГА.

Москаль уже подал Порошенко заявление о своем увольнении. Политик намерен покинуть пост раньше установленного срока полномочий.

«Согласно п. 9 ч. 1 ст. 9 закона и на основании ст. 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — написал в заявлении Москаль.

Геннадий Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА / Фото: carpathia.gov.ua

Напомним, 22 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко объявил об отставке. В тот же день об отставке также объявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Причиной этого стала высокая поддержка действующего главы государства во втором туре выборов во Львовской области. Регион стал единственным в государстве, в котором победил Порошенко.

Источник: Ракурс


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