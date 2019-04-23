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Геннадий Москаль уходит с должности председателя Закарпатской ОГА / Фото: akcenty.com.ua
Третий пошел: Москаль уходит с должности главы Закарпатской ОГА (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n121133-tretiy-poshel-moskal-uhodit-s-doljnosti-glavy-zakarpatskoy-oga-dokument.htmlРакурс
Геннадий Москаль, которого президент Петр Порошенко назначил главой Закарпатской облгосадминистрации, сегодня написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба ОГА.
Москаль уже подал Порошенко заявление о своем увольнении. Политик намерен покинуть пост раньше установленного срока полномочий.
«Согласно п. 9 ч. 1 ст. 9 закона и на основании ст. 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить мое пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — написал в заявлении Москаль.
Напомним, 22 апреля глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко объявил об отставке. В тот же день об отставке также объявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка. Причиной этого стала высокая поддержка действующего главы государства во втором туре выборов во Львовской области. Регион стал единственным в государстве, в котором победил Порошенко.
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