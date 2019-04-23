Геннадій Москаль йде з посади очільника Закарпатської ОДА / Фото: akcenty.com.ua

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Геннадій Москаль, якого президент Петро Порошенко призначив головою Закарпатської облдержадміністрації сьогодні написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Про це 23 квітня повідомила прес-служба ОДА.

Москаль вже подав Порошенку заяву щодо свого звільнення. Москаль має намір залишити посаду раніше встановленого строку повноважень.

«Згідно з п. 9 ч. 1 ст. 9 закону та на підставі ст. 38 Кодексу законів про працю України прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням», — написав у заяві Москаль.

Нагадаємо, 22 квітня очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко оголосив про відставку. Того ж дня про відставку також оголосив керманич Львівської області Олег Синютка. Причиною цього стала висока підтримка чинного глави держави у другому турі виборів у Львівській області. Регіон став єдиним у державі, у якому переміг Порошенко.