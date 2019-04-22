Очільник Миколаївської ОДА Савченко оголосив про відставку, фото — chmnu.edu.ua

https://racurs.ua/ua/n121120-drugyy-pishov-ochilnyk-mykolayivskoyi-oda-savchenko-ogolosyv-pro-vidstavku.html

Ракурс

Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко оголосив про відставку.

Про намір піти з посади він заявив в ефірі «Громадського». Савченко вважає, що «так повинен зробити кожен глава ОДА».

«Ми повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку. Я маю піти разом з ним», — заявив Савченко.

Сьогодні про відставку також оголосив очільник Львівської області Олег Синютка. Причиною цього стала висока підтримка чинного глави держави у другому турі виборів у Львівській області. Регіон став єдиним у державі, у якому переміг Порошенко.

Нагадаємо, що керівник Миколаївської області Савченко декілька разів потрапляв у поле зору ЗМІ під час скандалів. Наприклад, влітку 2016 року народний депутат від БПП Олексій Савченко у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних орфографічних помилок.

А навесні 2018 року поліція допитала голову Миколаївської ОДА та його заступника у зв’язку із самогубством виконуючого обов’язки керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина.