Глава Николаевской ОГА Савченко объявил об отставке, фото — chmnu.edu.ua

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Ракурс

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко объявил об отставке.

О намерении уйти с поста он заявил в эфире «Громадського». Савченко считает, что «так должен сделать каждый глава ОГА».

«Мы должны поблагодарить действующего президента Петру Порошенко. Я должен уйти вместе с ним», — заявил Савченко.

Сегодня об отставке также объявил глава Львовской области Олег Синютка. Причиной этого стала высокая поддержка действующего главы государства во втором туре выборов во Львовской области. Регион стал единственным в стране, в котором победил Порошенко.

Напомним, что руководитель Николаевской области Савченко несколько раз попадал в поле зрения СМИ во время скандалов. Например, летом 2016 года народный депутат от БПП Алексей Савченко в своей письменной презентации на конкурсе допустил многочисленные орфографические ошибки.

А весной 2018 года полиция допросила главу Николаевской ОГА и его заместителя в связи с самоубийством исполняющего обязанности руководителя местного аэропорта Владислава Волошина.