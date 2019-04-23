Спосіб уникнути передчасної смерті назвали вчені. Фото: Топ-рейтинги и обзоры лучших товаров и услуг

https://racurs.ua/ua/n121132-sposib-unyknuty-peredchasnoyi-smerti-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Спосіб уникнути передчасної смерті назвали американські вчені. Згідно з даними дослідження, кардіологи рекомендують збільшити час на фізичні навантаження.

Американські вчені коледжу кардіологів з’ясували, що сидячий спосіб життя збільшує ризики передчасної смерті, повідомляється на сайті EurekAlert!

Таких висновків кардіологи дійшли після масштабного дослідження, в якому взяли участь майже 150 тис. австралійців у віці від 45 років. Спочатку вчені опитали добровольців і розділили на чотири групи за кількістю годин, які вони проводять у сидячому положенні. Так, учасників поділили на групи осіб, які проводять сидячи або стоячи до чотирьох годин на добу, від чотирьох до шести годин, від шести до восьми і понад вісім годин.

Потім дослідники провели класифікацію фізичної активності. Активність була названа недостатньою, якщо їй приділялося менше двох годин на день. Так, достатнім був названий рівень фізактівності, який становив від 150 хвилин в день, а високим — від 420 хвилин.

Також дослідники проаналізували дані активності австралійців. У осіб, які проводили у сидячому положенні понад шість годин на добу, спостерігався підвищений ризик виникнення і розвитку серцево-судинних захворювань. Водночас регулярні фізичні навантаження позитивно впливали на стан здоров’я осіб.