Способ избежать преждевременной смерти назвали ученые. Фото: Топ-рейтинги и обзоры лучших товаров и услуг

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Способ избежать преждевременной смерти назвали американские ученые. Согласно данным исследования, кардиологи рекомендуют увеличить время на физические нагрузки.

Американские ученые колледжа кардиологов выяснили, что сидячий образ жизни увеличивает риски преждевременной смерти, сообщается на сайте EurekAlert!

Такие выводы кардиологи сделали после масштабного исследования, в котором приняли участие почти 150 тыс. австралийцев в возрасте от 45 лет. Сначала ученые опросили добровольцев и разделили на четыре группы в соответствии с количеством часов, которые они проводят в сидячем положении. Так, участников поделили на группы людей, которые проводят сидя или стоя до четырех часов в сутки, от четырех до шести часов, от шести до восьми и более восьми часов.

Далее исследователи провели классификацию физической активности. Активность была названа недостаточной, если ей уделялось менее двух часов в день. Так, достаточным был назван уровень физактивности, который составлял от 150 минут в день, а высоким — от 420 минут.

Также исследователи проанализировали данные активности австралийцев. У людей, которые проводили в сидячем положении более шести часов в сутки, наблюдался повышенный риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. В тоже время регулярные физические нагрузки положительно влияли на состояние здоровья людей.