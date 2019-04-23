На Порошенка подали до суду. Фото: ТАСС

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Позов проти президента Петра Порошенка подали до Верховного суду. Позивачем виступив суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

Служитель Феміди просить суд визнати бездіяльності глави держави з вимогою видати указ про призначення судді на посаду. Порошенка також можуть зобов’язати компенсувати матеріальні збитки. Справа буде слухатися Касаційним адміністративним судом Верховного суду. Про це 23 квітня повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Позивач заявив, що впродовж лютого-березня 2019 року президент Порошенко, всупереч вимогам закону України «Про судоустрій та статус суддів», не видав указ про його призначення на посаду судді. Це позбавило його права на працю, він не отримав доплати за вислугу років.

Як відомо, Петро Порошенко програє президентські вибори шоумену Володимиру Зеленському. За інформацією Центральної виборчої комісії, станом на 11.12 23 квітня Зеленський випереджає Порошенка на 48,78%.

Нагадаємо, відомий український блогер Олександр Дубінський подав позов з проханням заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом року після виборів. У списку чиновників зазначається й чинний президент Петро Порошенко.

Раніше колишній народній депутат Давид Жванія також направив позов з проханням заборонити Петру Порошенку виїжджати за кордон протягом року після виборів чи після звільнення з посади.