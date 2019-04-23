Теракти на Шрі-Ланці: Індія та США попереджали владу країни про можливі напади. Фото: Zik

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Про можливість терактів на Шрі-Ланці владу країни попереджали спецслужби Індії та США. Вказані попередження країни надсилали ще з початку квітня.

Уперше розвідувачі Індії та США повідомили про можливу змову щодо вчинення нападів у католицьких храмах та туристичних місцях ще 4 квітня, повідомляє CNN, посилаючись на свої джерела.

За кілька днів міністерство оборони країни повідомило поліцейське управління про ймовірність здійснення терористичних актів у країні. Тоді ж було названо й можливих виконавців. Ще за кілька днів було поширено заяву про можливі терористичні атаки серед низки спецзакладів країни.

Іноземні розвідслужби повторили свої попередження за кілька днів до терактів та, навіть, за кілька хвилин до першого вибуху.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася низка вибухів у церквах та готелях країни. У церквах у той час тривала великодня служба. Внаслідок терактів у містах Шрі-Ланки загинуло 310 осіб, близько 500 було госпіталізовано до медзакладів країни. Серед загиблих правоохоронці ідентифікували громадян 11-ти країн.