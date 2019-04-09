Переименование церкви: Парубий подаст апелляцию по делу о противоправности его действий. Фото: Лига

https://racurs.ua/n120514-pereimenovanie-cerkvi-parubiy-podast-apellyaciu-po-delu-o-protivopravnosti-ego-deystviy.html

Ракурс

Председатель Верховной Рады (ВР) Украины Андрей Парубий обжалует решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным принятие закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Украинский парламент полагает, что ее необходимо переименовать в Русскую православную церковь в Украине.

Спикер заявил, что он обжалует решение в апелляционном суде, а затем, если решение его не удовлетворит, Парубий обратится в Кассационный суд. Об этом сообщил спикер ВР на утреннем пленарном заседании парламента, передает «Интерфакс».

Как известно, глава «Оппозиционного блока» Вадим Новинский обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины „О свободе совести и религиозные организации“».

По словам Новинского, насильственное переименование церкви не учитывает конституционные нормы, позицию УПЦ МП и мнение украинских граждан.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинское правительство готово судиться с УПЦ Московского патриархата, если церковь не изменит свое название, согласно требованиям нового закона.