Перейменування церкви: Парубій подасть апеляцію у справі щодо протиправності його дій. Фото: Лига

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Ракурс

Голова Верховної Ради (ВР) України Андрій Парубій оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправним ухвалення закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Український парламент вважає, що її необхідно перейменувати на Російську православну церкву в Україні.

Спікер заявив, що він оскаржить рішення в апеляційному суді, а потім, якщо рішення його не задовольнить, Парубій звернеться до касаційного суду. Про це повідомив спікер ВР на ранковому пленарному засіданні парламенту, передає «Інтерфакс-Україна».

Як відомо, голова «Опозиційного блоку» Вадим Новинський звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням визнати протиправним ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації“».

За словами Новинського, насильницьке перейменування церкви не враховує конституційні норми, позицію УПЦ МП і думку українських громадян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», український уряд готовий судитися з УПЦ Московського патріархату, якщо церква не змінить свою назву відповідно до вимог нового закону.