Парубій прокоментував ухвалу суду про заборону перейменування УПЦ МП. Фото: Волинські Новини

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На рішення суду щодо зупинення перейменування УПЦ Московського патріархату відреагував голова Верховної Ради Андрій Парубій.

За словами спікера парламенту, ухвалений Радою та підписаний президентом Порошенком закон, який зобов’язує УПЦ МП змінити назву, продовжує діяти. Про це Парубій заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Рішення окружного суду сьогодні, звичайно, є абсурдом. Підкреслюю, закон не скасований, він діє", — заявив він.

Як відомо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проект закону, який зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Президент України Петро Порошенко 22 грудня 2018 року підписав відповідний закон.

Якщо протягом чотирьох місяців церква з центром у Росії не подасть на реєстрацію зміни до статуту про перейменування, її статут у цій частині втратить силу.

Нагадаємо, 22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської митрополії УПЦ щодо скасування наказу Міністерства культури, згідно з яким Київська митрополія УПЦ повинна внести зміни до своєї офіційної назви. Служителі Феміди ухвалили таке рішення з огляду на те, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених прав або інтересів позивача.