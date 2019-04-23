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У Болгарії засудили вбивцю журналістки, яка розслідувала розкрадання коштів у ЄС. Фото: LentaChel.ru

У Болгарії ув’язнили на 30 років убивцю журналістки, яка розслідувала розкрадання коштів у ЄС

23 кві 2019, 11:58
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Убивцю журналістки Вікторії Марінової Северина Красімірова засудили до 30 років позбавлення волі. Відповідне рішення виніс суд у Болгарії 22 квітня.

Таке покарання Красіміров поніс зазґвалтування та вбивство особливо жорстоким способом, повідомляє NOVA.

Зазначається, що 21-річний зловмисник зізнався у зґвалтуванні та вбивстві. Суд підтримав позицію прокуратури, яка просила призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 30 років.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року у болгарському місті Русе вбили журналістку Марінову. Вона працювала на регіональному телеканалі TVN. Останньою темою, над якою вона працювала було розкрадання коштів з фондів ЄС.

Європейський Союз закликав болгарську владу знайти та засудити вбивць журналістки. Згідно з розслідуванням правоохоронців, підозрюваним у вбивстві було названо Красімірова. Його було оголошено у розшук. Через деякий час правоохоронці затримали Красімірова за підозрою у вбивстві у Німеччині.


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