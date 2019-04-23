Спуск на воду першого розвідувального корабля ВМС українського виробництва / Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n121139-spusk-na-vodu-pershogo-rozviduvalnogo-korablya-vms-ukrayinskogo-vyrobnyctva-video.html

Ракурс

Сьогодні на території київського заводу «Кузня на Рибальському» відбувся урочистий спуск на воду розвідувального корабля вітчизняного виробництва для Військово-морських сил України.