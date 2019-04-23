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Спуск на воду першого розвідувального корабля ВМС українського виробництва / Фото: Скрін YouTube

Спуск на воду першого розвідувального корабля ВМС українського виробництва (ВІДЕО)

23 кві 2019, 12:18
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Сьогодні на території київського заводу «Кузня на Рибальському» відбувся урочистий спуск на воду розвідувального корабля вітчизняного виробництва для Військово-морських сил України.

Джерело: Ракурс


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