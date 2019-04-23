Взрывы на Шри-Ланке: ИГИЛ взяло ответственность за теракт. Фото: Афиша Daily

https://racurs.ua/n121149-vzryvy-na-shri-lanke-igil-vzyalo-otvetstvennost-za-terakt.html

Ракурс

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя «Исламское государство».

Взрывы, произошедшие в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке, устроили участники двух местных исламских группировок. Об ответственности за атаки заявили террористы ИГИЛ своему информационному агентству Amaq, сообщает организация SITE, которая мониторит медиадеятельность террористической организации.

Согласно данным полиции, взрывы в церквях и отелях острова стали ответом на мартовскую атаку в мечетях Новой Зеландии, передает CNN.

Также стало известно о росте количества смертей, в результате взрывов. На данный момент власти сообщают о 321 погибшем. Еще около 500 пострадавших продолжают лечение в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки о готовящейся атаке. Такие предупреждения отправляли еще в начале апреля, за несколько дней до терактов и даже за несколько минут до первого взрыва.