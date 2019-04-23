Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрывы на Шри-Ланке: ИГИЛ взяло ответственность за теракт. Фото: Афиша Daily

Взрывы на Шри-Ланке: ИГИЛ взяло ответственность за теракт

23 апр 2019, 14:43
999

Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя «Исламское государство».

Взрывы, произошедшие в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке, устроили участники двух местных исламских группировок. Об ответственности за атаки заявили террористы ИГИЛ своему информационному агентству Amaq, сообщает организация SITE, которая мониторит медиадеятельность террористической организации.

Согласно данным полиции, взрывы в церквях и отелях острова стали ответом на мартовскую атаку в мечетях Новой Зеландии, передает CNN.

Также стало известно о росте количества смертей, в результате взрывов. На данный момент власти сообщают о 321 погибшем. Еще около 500 пострадавших продолжают лечение в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки о готовящейся атаке. Такие предупреждения отправляли еще в начале апреля, за несколько дней до терактов и даже за несколько минут до первого взрыва.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...