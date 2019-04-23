В ГП назвали причину обысков в НАБУ. Фото: Цензор.НЕТ

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Обыски в Национальном антикоррупционном бюро связаны с делом о хищениях в «Укроборонпроме».

Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводит обыски в Антикоррупционном бюро в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере. Об этом 23 апреля сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

По ее информации, следователи изымают документы, которые могут свидетельствовать о бездействии руководства НАБУ в деле по хищению в «Укроборонпроме». Кроме того, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами. В ГП подозревают, что именно это могло стать причиной того, что коррупция в оборонке не расследовалась.

Сарган добавила, что Главная военная прокуратура в 2017 году направила в НАБУ информацию о хищениях, но расследование не было начато. Именно поэтому ГБР оценивает бездействие руководства Антикоррупционного бюро и нереагирование на сведения, содержащиеся в направленных документах.

Напомним, 3 апреля следователи Государственного бюро расследований устроили обыски в помещении Национального антикоррупционного бюро Украины. Следователи обыскивают отдельные кабинеты, они также имеют временный доступ к материалам.