У ГП назвали причину обшуків у НАБУ. Фото: Цензор.НЕТ

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Обшуки в Національному антикорупційному бюро пов’язані зі справою про розкрадання в «Укроборонпромі».

Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури проводить обшуки в Антикорупційному бюро в рамках розслідування справи про можливе одержання хабарів правоохоронними органами за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері. Про це 23 квітня повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

За її інформацією, слідчі вилучають документи, що можуть свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі по розкраданню в «Укроборонпромі». Крім того, перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами. У ГП підозрюють, що саме це могло стали причиною того, що корупція в оборонці не розслідувалася.

Сарган додала, що Головна військова прокуратура в 2017 році направила в НАБУ інформацію про розкрадання, але розслідування не було розпочате. Саме тому ДБР оцінює бездіяльність керівництва Антикорупційного бюро та нереагування на відомості, що містилися в направлених документах.

Нагадаємо, 3 квітня слідчі Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в приміщенні Національного антикорупційного бюро України. Слідчі обшукують окремі кабінети, вони також мають тимчасовий доступ до матеріалів.