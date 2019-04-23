Савченко розповіла, в якому випадку піде в опозицію до Зеленського. Фото: ТАСС

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Народний депутат Надія Савченко заявила, що не планує бути в опозиції до Володимира Зеленського.

У програмі новообраного президентаСавченко побачила пункти, які вона сама пропонувала кілька років тому, тому вона заявила про підтримку новообраного президента. Свою думку про Зеленського вона висловила в парламенті у вівторок, 22 квітня, передає «112 Україна».

Савченко підтримала такі пункти програми Зеленського, як народовладдя і проведення референдумів не тільки на всеукраїнському, а й на місцевому рівні.

Також Савченко назвала умови, за яких вона піде в опозицію до Зеленського. Цьому може посприяти виникнення дискусійного питання, рішення якого вимагає компромісу.

«Я буду ставати в опозицію, якщо буде якесь конкретне питання, в якому потрібна дискусія, обговорення і зняття компромісу, якесь рішення», — заявила вона.

Народний депутат також порекомендувала Зеленському не поспішати під часухвалення рішень, а вислуховувати всі точки зору і після виважено приймати рішення.