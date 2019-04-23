Савченко о Зеленском: Я поддерживаю его программу. Фото: ТАСС

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Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не планирует быть в оппозиции к Владимиру Зеленскому.

В программе кандидата Савченко увидела пункты, которые она сама предлагала несколько лет назад, поэтому она заявила о поддержке новоизбранного президента. Свое мнение о Зеленском она высказала в парламенте во вторник, 22 апреля, передает «112 Украина».

Савченко поддержала такие пункты программы Зеленского, как народовластие и проведение референдумов не только на всеукраинском, но и на местном уровне.

Также Савченко назвала условия, при которых она пойдет в оппозицию к Зеленскому. Этому может поспособствовать возникновение дискуссионного вопроса, решение которого потребует компромисса.

«Я буду становиться в оппозицию, если возникнет какой-то конкретный вопрос, в котором нужна будет дискуссия, обсуждение и поиск компромисса», — заявила она.

Народный депутат также порекомендовала Зеленскому не спешить при принятии решений, а выслушивать все точки зрения и после взвешенно принимать решения.