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Ракурс
Ремонт автодорог в Украине. Фото: Владимир Гройсман в Twitter

Ямочный ремонт украинских дорог постепенно заменят капитальным — Гройсман на инспекции трассы (ФОТО, ВИДЕО)

23 апр 2019, 13:55
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Правительство Украины планирует уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, который имеет гарантию качества.

Такая задача перед правительством стоит в рамках выполнения программы капитального ремонта дорог на период до 2022 года. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время проверки состояния дорог. Сегодня глава правительства инспектирует ремонт участков трасс М-05 и М-12, входящих в транспортный коридор Go Highway в Киевской, Черкасской и Винницкой областях. Об этом говорится в Twitter Владимира Гройсмана.

«Ямочный ремонт. Все понимают, что это оперативная противоаварийная мера. И сейчас мы отходим от нее и увеличиваем долю капитальных ремонтов. Со временем мы сломаем старые тенденции — качественных дорог станет больше», — заверил глава правительства.

По словам Гройсмана, до 2022 года все областные центры будут соединены качественными автодорогами. Но трассу Киев — Одесса украинское правительство обещает сдать в эксплуатацию в 2020 году. На ремонт этой автодороги было выделено 800 млн грн.

Ремонт автодорог в Украине. Фото: Владимир Гройсман в Twitter

Ремонт автодорог в Украине. Фото: Владимир Гройсман в Twitter

Напомним, на прошлой неделе начали восстанавливать дорогу государственного значения М-05 Киев — Одесса. Эту трассу на многих участках не ремонтировали с 70−80-х годов прошлого века. На автодороге запланированы текущий и капитальный ремонты.

Источник: Ракурс


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