Ремонт автодоріг в Україні. Фото: Володимир Гройсман у Twitter

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Уряд України планує зменшувати обсяги ямкового ремонту доріг і збільшувати долю капітального ремонту, який має гарантію якості.

Таке завдання перед урядом стоїть у рамках виконання програми капітального ремонту доріг на період до 2022 року. Про це 23 квітня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час перевірки стану доріг. Сьогодні глава уряду інспектує ремонт ділянок трас М-05 та М-12, що входять до транспортного коридору Go Highway у Київській, Черкаській й Вінницькій областях. Про це йдеться у Twitter Володимира Гройсмана.

«Ямковий ремонт. Усі розуміють, що це оперативний протиаварійний захід. І зараз ми відходимо від нього і збільшуємо частку капітальних ремонтів. Із часом ми зламаємо старі тенденції — якісних доріг ставатиме більше», — запевнив глава уряду.

За словами Гройсмана, до 2022 року всі обласні центри будуть поєднані якісними автошляхами. Але трасу Київ — Одеса український уряд обіцяє здати в експлуатацію в 2020 році. На ремонт цього автошляху було виділено 800 млн грн.

Нагадаємо, минулого тижня почали відновлювати дорогу державного значення М-05 Київ — Одеса. Цю трасу на багатьох ділянках не ремонтували з 70−80-х років минулого століття. На автошляху заплановані поточний та капітальний ремонти.