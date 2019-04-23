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У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Макс Требухов / LB.ua

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання (ФОТО, ВІДЕО)

23 кві 2019, 13:44
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Спортклуб «Восход» у Києві, який у 2017 році намагалися захопити тітушки, знову зазнав нападу. У ніч на 23 квітня невідомі вибили двері та вікна в будівлі, розташованій по вулиці Бориспільській, 8, розгромили залу для занять і зіпсували інвентар.

Про напад на спортклуб і подальший погром повідомили у Facebook місцеві жителі й активісти.

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Facebook

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Facebook

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Facebook

Вранці біля будівлі зібралися вихованці спортклубу та небайдужі громадяни, які перекривали рух вулицею Бориспільською і палили фаєри, протестуючи проти захоплення «Восходу».

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Facebook

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Facebook

Також на місце прибули правоохоронці. Згодом вони затримали кількох осіб. Даних про потерпілих поки що немає. Офіційних коментарів щодо ситуації ще не надходило.

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Макс Требухов / LB.ua

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Макс Требухов / LB.ua

У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Макс Требухов / LB.ua

Як відомо, у вересні 2017 року спортклуб «Восход» вже намагалися захопити. Тоді конфлікт завершився масовою бійкою зі стріляниною та різаниною, до лікарні потрапили шестеро осіб, а ще частина потерпілих зникла з місця події. Захисники «Восходу» вимагали від влади Києва передати клуб у комунальну власність, що в підсумку й було зроблено.

Джерело: Ракурс


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