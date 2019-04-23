У Києві знову напали на спортклуб «Восход»: поліція провела затримання. Фото: Макс Требухов / LB.ua

https://racurs.ua/ua/n121145-u-kyievi-znovu-napaly-na-sportklub-voshod-policiya-provela-zatrymannya-foto-video.html

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Спортклуб «Восход» у Києві, який у 2017 році намагалися захопити тітушки, знову зазнав нападу. У ніч на 23 квітня невідомі вибили двері та вікна в будівлі, розташованій по вулиці Бориспільській, 8, розгромили залу для занять і зіпсували інвентар.

Про напад на спортклуб і подальший погром повідомили у Facebook місцеві жителі й активісти.

Вранці біля будівлі зібралися вихованці спортклубу та небайдужі громадяни, які перекривали рух вулицею Бориспільською і палили фаєри, протестуючи проти захоплення «Восходу».

Також на місце прибули правоохоронці. Згодом вони затримали кількох осіб. Даних про потерпілих поки що немає. Офіційних коментарів щодо ситуації ще не надходило.

Як відомо, у вересні 2017 року спортклуб «Восход» вже намагалися захопити. Тоді конфлікт завершився масовою бійкою зі стріляниною та різаниною, до лікарні потрапили шестеро осіб, а ще частина потерпілих зникла з місця події. Захисники «Восходу» вимагали від влади Києва передати клуб у комунальну власність, що в підсумку й було зроблено.