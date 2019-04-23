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Ракурс
В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Макс Требухов / LB.ua

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания (ФОТО, ВИДЕО)

23 апр 2019, 13:44
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Спортклуб «Восход» в Киеве, который в 2017 году пытались захватить титушки, снова подвергся нападению. В ночь на 23 апреля неизвестные выбили двери и окна в здании, расположенном по улице Бориспольской, 8, разгромили зал для упражнений и испортили инвентарь.

О нападении на спортклуб и последующем погроме сообщили в Facebook местные жители и активисты.

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Facebook

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Facebook

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Facebook

Утром у здания собрались воспитанники спортклуба и неравнодушные граждане, которые перекрывали движение по улице Бориспольской и жгли файеры, протестуя против захвата «Восхода».

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Facebook

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Facebook

Также на место прибыли правоохранители. Впоследствии они задержали несколько человек. Данных о потерпевших пока нет.

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Макс Требухов / LB.ua

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Макс Требухов / LB.ua

В Киеве снова напали на спортклуб «Восход»: полиция провела задержания. Фото: Макс Требухов / LB.ua

Как известно, в сентябре 2017 года спортклуб «Восход» уже пытались захватить. Тогда конфликт закончился массовой дракой со стрельбой и поножовщиной, в больницу попали шесть человек, а еще часть потерпевших скрылась с места происшествия. Защищавшие «Восход» граждане требовали от властей Киева передать клуб в коммунальную собственность, что в итоге и было сделано.

Источник: Ракурс


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