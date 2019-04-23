ДБР влаштувало обшуки в НАБУ. Фото: Український репортер

https://racurs.ua/ua/n121142-dbr-vlashtuvalo-obshuky-v-antykorupciynomu-buro.html

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Обшуки в Національному антикорупційному бюро України 23 квітня влаштували слідчі Державного бюро розслідувань.

Вони відбуваються у рамках розслідування кримінального провадження про можливе отримання хабарів співробітниками правоохоронних відомств за закриття справ про розкрадання коштів з державного бюджету, що були виділенні на оборонну сферу. Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерелом в НАБУ.

Конкретних деталей щодо обшуків джерело не повідомило. Відомо тільки, що слідчі дії відбуваються у розслідуванні справи про залучення позаштатного агента Євгена Шевченка до розслідувань в бюро.

У прес-службі Антикорупційного бюро повідомили, що слідчі ДБР обшукують окремі кабінети, вони також мають тимчасовий доступ до матеріалів. Слідчі дії проводяться за рішенням суду від 28 березня.

Нагадаємо, наприкінці березня Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії у справі про можливе втручання очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у президентські вибори в США у 2016 році. Відповідне кримінальне провадження зареєстрували співробітники Генпрокуратури.

Також минулого місяця журналісти проекту BihusINFO оприлюднили три матеріали щодо корупції в оборонній сфері. Розслідувачі запевняли, що майже усі правоохоронні органи України впродовж останніх років знали про застосування сумнівних схем в українському ОПК. Зиск від розкрадання на оборонці отримували посадовці Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Генеральної прокуратури та Фіскальної служби.