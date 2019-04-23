ГБР устроило обыски в НАБУ. Фото: Український репортер

https://racurs.ua/n121142-gbr-ustroilo-obyski-v-antikorrupcionnom-buro.html

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Обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины 23 апреля устроили следователи Государственного бюро расследований.

Они проходят в рамках расследования уголовного производства о возможном получении взяток сотрудниками правоохранительных ведомств за закрытие дел о хищении средств из государственного бюджета, которые были выделены на оборонительную сферу. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в НАБУ.

Конкретных деталей по обыскам источник не сообщил. Известно только, что следственные действия проходят в расследовании дела о привлечении внештатного агента Евгения Шевченко до расследований в бюро.

В пресс-службе Антикоррупционного бюро сообщили, что следователи ГБР обыскивают отдельные кабинеты, они также имеют временный доступ к материалам. Следственные действия проводятся по решению суда от 28 марта.

Напомним, в конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия по делу о возможном вмешательстве главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в президентские выборы в США в 2016 году. Соответствующее уголовное производство зарегистрировали сотрудники Генпрокуратуры.

Также в прошлом месяце журналисты проекта BihusINFO обнародовали три материала о коррупции в оборонной сфере. Расследователи уверяли, что почти все правоохранительные органы Украины в течение последних лет знали о применении сомнительных схем в украинском ОПК. Выгоду от воровства на оборонке получали должностные лица Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры и Фискальной службы.