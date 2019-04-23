Вибухи на Шрі-Ланці: ІДІЛ взяла відповідальність за теракт. Фото: Афиша Daily

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Відповідальність за теракти на Шрі-Ланці взяла на себе «Ісламська держава».

Вибухи, які сталися 21 квітня на Шрі-Ланці, влаштували учасники двох місцевих ісламських угруповань. Про відповідальність за атаки заявили терористи ІДІЛ своєму інформаційному агентству Amaq, повідомляє організація SITE, яка моніторить медіадіяльність терористичної організації.

Згідно з даними поліції, вибухи в церквах і готелях острова стали відповіддю на березневу атаку в мечетях Нової Зеландії, передає CNN.

Також стало відомо про зростання кількості смертей, внаслідок вибухів. На даний момент влада повідомляє про 321 загиблого. Ще близько 500 постраждалих продовжують лікування в медустановах.

Раніше повідомлялося, що спецслужби США і Індії попереджали владу Шрі-Ланки про атаку. Такі попередження відправляли ще на початку квітня, за кілька днів до терактів і навіть за кілька хвилин до першого вибуху.