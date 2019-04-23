Порошенко сьогодні проведе нараду з фракцією БПП. Фото: Twitter

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Президент Петро Порошенко проведе нараду з нардепами із фракції БПП «Солідарність».

Зустріч прибічників Порошенка запланована сьогодні в офісі на вулиці Лаврській у Києві після пленарного засідання парламенту, інформує «Українська правда» з посиланням на джерела.

Згідно з отриманою інформацією, глава держави обговорюватиме з депутатами своєї фракції виборчу кампанію, підсумки другого туру виборів і подальші плани партії.

Як відомо, чинний президент програє вибори коміку Володимиру Зеленському. Центральній виборчій комісії (ЦВК) залишилося порахувати менше одного відсотка протоколів із підсумками голосування, але й без нього шоумен має втричі більше голосів, аніж Порошенко.

Сьогодні, 23 квітня, стало відомо про те, що колегія суддів, які днями скасували націоналізацію «ПриватБанку» на користь олігарха Ігоря Коломойського, котрого пов’язують із Зеленським, вимагає імпічменту Порошенка та притягнення його до кримінальної відповідальності нібито за тиск на судову систему.

Крім того, сьогодні подав до суду наПорошенка суддя Окружного адміністративного суду Києва. Він скаржиться на те, що не отримав доплати за вислугу років через непідписання президентом відповідного указу.