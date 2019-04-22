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ЦИК быстро считает протоколы: Зеленский опережает Порошенко на 50%, фото — Ракурс

ЦИК быстро считает протоколы: Зеленский опережает Порошенко на 50% (ИНФОГРАФИКА)

22 апр 2019, 01:20
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 01.00 22 апреля обработала уже почти четверть протоколов.

По итогам обработки 23,13% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 73,30% против 24,36%. Таким образом, разрыв между кандидатами составляет почти 50%.

Кандидат

% голосов избирателей

Количество голосов

Владимир Зеленский 73,30 2 824 008
Петр Порошенко 24,36 938 574

Напомним, что согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом.

Он начал получать поздравления с победой. В частности, кандидата в соцсетях поздравили Посольство США в Киеве, президент Евросовета Дональд Туск, а президент Франции Макрон позвонил Зеленскому.

Источник: Ракурс


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