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ЦИК быстро считает протоколы: Зеленский опережает Порошенко на 50%, фото — Ракурс
ЦИК быстро считает протоколы: Зеленский опережает Порошенко на 50% (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121061-cik-bystro-schitaet-protokoly-zelenskiy-operejaet-poroshenko-na-50-infografika.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 01.00 22 апреля обработала уже почти четверть протоколов.
По итогам обработки 23,13% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 73,30% против 24,36%. Таким образом, разрыв между кандидатами составляет почти 50%.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Владимир Зеленский
|73,30
|2 824 008
|Петр Порошенко
|24,36
|938 574
Напомним, что согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом.
Он начал получать поздравления с победой. В частности, кандидата в соцсетях поздравили Посольство США в Киеве, президент Евросовета Дональд Туск, а президент Франции Макрон позвонил Зеленскому.
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