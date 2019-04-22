Макрон позвонил Зеленскому в ночь выборов, фото — Радио Свобода

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Ракурс

Победитель президентских выборов в Украине сообщил о своем телефонном разговоре с еще одним зарубежным лидером — Владимиру Зеленскому позвонил президент Франции Эммануэль Макрон.

О звонке Макрона сообщили в Фейсбук кандидата. Зеленский написал, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

В ответ тот поблагодарил будущего коллегу на двух языках — украинском и французском.

На официальном сайте Елисейского дворца о телефонном разговоре пока не сообщается о таком разговоре и ее подробностях, однако факт разговора подтвердила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Кроме того, президент Польши Дуда поздравил Зеленского с победой и пригласил его в Польшу.

Напомним, что ранее Зеленского успели поздравить Посольство США в Украине и глава Европейского Совета Дональд Туск.

Макрон и Зеленский познакомились во время визита кандидата в президенты в Париж, который состоялся 12 апреля.