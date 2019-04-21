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ЦИК обработал 7% протоколов: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился, фото — "Ракурс"
ЦИК обработал 7% протоколов: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n121058-cik-obrabotal-7-protokolov-razryv-mejdu-zelenskim-i-poroshenko-uvelichilsya.htmlРакурс
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 23.40 обработала уже более 7% протоколов.
По итогам обработки 7,65% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 72,33% против 25,36%. Ранее разрыв между кандидатами составлял 45%.
Кандидат
% голосов избирателей
Количество голосов
|Владимир Зеленский
|72,33
|762 387
|Петр Порошенко
|25,36
|267 318
Напомним, что согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом.
Соединенные Штаты и президент Евросовета уже поздравили Зеленского с победой и поблагодарили Порошенко за работу в должности.
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