ЦИК обработал 7% протоколов: разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/n121058-cik-obrabotal-7-protokolov-razryv-mejdu-zelenskim-i-poroshenko-uvelichilsya.html

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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 23.40 обработала уже более 7% протоколов.

По итогам обработки 7,65% документов, Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко со значительным отрывом — 72,33% против 25,36%. Ранее разрыв между кандидатами составлял 45%.

Кандидат % голосов избирателей Количество голосов Владимир Зеленский 72,33 762 387 Петр Порошенко 25,36 267 318

Напомним, что согласно окончательным итогам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов побеждает Зеленский со значительным отрывом.

Соединенные Штаты и президент Евросовета уже поздравили Зеленского с победой и поблагодарили Порошенко за работу в должности.