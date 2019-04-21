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ЦВК опрацювала 7% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком збільшився, фото — "Ракурс"
ЦВК опрацювала 7% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком збільшився (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121058-cvk-opracuvala-7-protokoliv-rozryv-mij-zelenskym-i-poroshenkom-zbilshyvsya.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на 23.40 опрацювала вже понад 7% протоколів.
За підсумками опрацювання 7,65% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 72,33% проти 25,36%. Раніше розрив між кандидатами складав 45%.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
|Володимир Зеленський
|72,33
|762 387
|Петро Порошенко
|25,36
|267 318
Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом.
Сполучені Штати і президент Євроради вже привітали Зеленського з перемогою та подякували Порошенку за роботу на посаді.
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