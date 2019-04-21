ЦВК опрацювала 7% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком збільшився, фото — "Ракурс"

https://racurs.ua/ua/n121058-cvk-opracuvala-7-protokoliv-rozryv-mij-zelenskym-i-poroshenkom-zbilshyvsya.html

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Центральна виборча комісія станом на 23.40 опрацювала вже понад 7% протоколів.

За підсумками опрацювання 7,65% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 72,33% проти 25,36%. Раніше розрив між кандидатами складав 45%.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Володимир Зеленський 72,33 762 387 Петро Порошенко 25,36 267 318

Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом.

Сполучені Штати і президент Євроради вже привітали Зеленського з перемогою та подякували Порошенку за роботу на посаді.