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ЦВК опрацювала 7% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком збільшився, фото — "Ракурс"

ЦВК опрацювала 7% протоколів: розрив між Зеленським і Порошенком збільшився (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2019, 23:48
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Центральна виборча комісія станом на 23.40 опрацювала вже понад 7% протоколів.

За підсумками опрацювання 7,65% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 72,33% проти 25,36%. Раніше розрив між кандидатами складав 45%.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Володимир Зеленський 72,33 762 387
Петро Порошенко 25,36 267 318

Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський зі значним відривом.

Сполучені Штати і президент Євроради вже привітали Зеленського з перемогою та подякували Порошенку за роботу на посаді.

Джерело: Ракурс


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