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ЦВК вже опрацювала понад 2% протоколів: Зеленський лідирує зі значним відривом. Колаж: Ракурс
ЦВК рахує протоколи: Зеленський має втричі більше голосів, ніж Порошенко (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n121055-cvk-rahuie-protokoly-zelenskyy-maie-vtrychi-bilshe-golosiv-nij-poroshenko-infografika.htmlРакурс
Центральна виборча комісія станом на 22.20 опрацювала вже понад 2% протоколів.
За підсумками опрацювання 2.24% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 71,43% проти 26,22%.
Кандидат
% голосів виборців
Кількість голосів
|Володимир Зеленський
|71,43
|168 854
|Петро Порошенко
|26,22
|61 987
Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський: за нього свої голоси віддали 73% опитаних. Порошенка підтримали 25,5% громадян.
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