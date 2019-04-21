Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЦВК вже опрацювала понад 2% протоколів: Зеленський лідирує зі значним відривом. Колаж: Ракурс

ЦВК рахує протоколи: Зеленський має втричі більше голосів, ніж Порошенко (ІНФОГРАФІКА)

21 кві 2019, 22:24
999

Центральна виборча комісія станом на 22.20 опрацювала вже понад 2% протоколів.

За підсумками опрацювання 2.24% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 71,43% проти 26,22%.

Кандидат

% голосів виборців

Кількість голосів

Володимир Зеленський 71,43 168 854
Петро Порошенко 26,22 61 987

Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський: за нього свої голоси віддали 73% опитаних. Порошенка підтримали 25,5% громадян.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...