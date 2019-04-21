ЦВК вже опрацювала понад 2% протоколів: Зеленський лідирує зі значним відривом. Колаж: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121055-cvk-rahuie-protokoly-zelenskyy-maie-vtrychi-bilshe-golosiv-nij-poroshenko-infografika.html

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Центральна виборча комісія станом на 22.20 опрацювала вже понад 2% протоколів.

За підсумками опрацювання 2.24% документів, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка зі значним відривом — 71,43% проти 26,22%.

Кандидат % голосів виборців Кількість голосів Володимир Зеленський 71,43 168 854 Петро Порошенко 26,22 61 987

Нагадаємо, згідно з остаточними підсумками Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів перемагає Зеленський: за нього свої голоси віддали 73% опитаних. Порошенка підтримали 25,5% громадян.